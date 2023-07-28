Бочкарёв: первый в московском метро регулируемый стрелочный перевод появился на станции «Физтех»

На станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена началось бетонирование регулируемого стрелочного перевода, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Регулируемый стрелочный перевод впервые смонтирован в Московском метрополитене, он расположен в оборотных тупиках станции «Физтех» и необходим для оборота и отстоя поездов», — отметил Бочкарёв.

По его словам, благодаря усовершенствованной стрелке обслуживание нового участка линии станет гораздо удобнее.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что монтажом стрелочного перевода занимались специалисты дочерней компании «СМУ-12».

«Особенность этой стрелки в том, что раньше на шпалах LVT после бетонирования невозможно было регулировать колею и ординату, а теперь это можно делать за счёт регулируемых подрельсовых подкладок», — уточнил он.

Как добавил Жуков, полностью завершить укладку путевого бетона в тупиках станции «Физтех» планируется в конце июля.