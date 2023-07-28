Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет у россиян к вакциноуправляемым инфекциям
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Об этом рассказала глава службы Анна Попова в рамках саммита Россия — Африка.
Она отметила, что подобные исследования помогают оценивать ситуацию в стране, а также делать необходимые прогнозы.
«Это исследование идёт уже четвёртый год, с июня 2020 года постоянный мониторинг. Сегодня к одной инфекции — к ковиду, мы подключили все вакциноуправляемые инфекции в России», — передаёт РИА Новости слова Поповой.
Ранее сообщалось, что ФМБА России намерено предложить странам Африки совместно изготавливать лекарства и вакцины.