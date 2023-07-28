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Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет у россиян к вакциноуправляемым инфекциям

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Сотрудники Роспотребнадзора занимаются исследованием по изучению иммунитета у россиян к вакциноуправляемым инфекциям, вскоре они намерены изучать иммунитет к тем инфекциям, против которых нет вакцин.
Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет у россиян к вакциноуправляемым инфекциям
  • Gettyimages.ru
  • © Strelciuc Dumitru

Об этом рассказала глава службы Анна Попова в рамках саммита Россия — Африка.

Она отметила, что подобные исследования помогают оценивать ситуацию в стране, а также делать необходимые прогнозы.

«Это исследование идёт уже четвёртый год, с июня 2020 года постоянный мониторинг. Сегодня к одной инфекции — к ковиду, мы подключили все вакциноуправляемые инфекции в России», — передаёт РИА Новости слова Поповой.

Ранее сообщалось, что ФМБА России намерено предложить странам Африки совместно изготавливать лекарства и вакцины.

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