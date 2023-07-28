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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту строительства полигона ТКО в Новосибирской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как жители двух сёл под Новосибирском выразили несогласие со строительством поблизости перерабатывающего завода и свалки.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту строительства полигона ТКО в Новосибирской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу СКР.

Жители сёл Плотниково и Жеребцово выразили опасение, что из-за размещения полигона твёрдых бытовых отходов сточные воды попадут в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что приведёт к отравлению воды как в реках, так и в населённых пунктах.

СУ СК России по Новосибирской области после проверки не стало возбуждать уголовное дело.

Теперь по поручению Бастрыкина дело будет возбуждено. Также региональное ведомство представит доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах и о результатах.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами, срок действия которых уже закончился. По его словам, к 2024 году планируется ликвидировать 191 такой полигон.

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