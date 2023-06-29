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В Минприроды рассказали о строительстве заводов по переработке опасных отходов

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Глава Минприроды России Александр Козлов прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами, срок действия у которых уже закончился. По его словам, к 2024 году планируется ликвидировать 191 такой полигон.
В Минприроды рассказали о строительстве заводов по переработке опасных отходов
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«Это то, что в действительности сегодня может угрожать жизни человека. И наши коллеги из «Росатома» подставили нам здесь плечо, получили поручение президента, и законодательство, и финансирование на строительство семи заводов, которые за собой понесут как раз переработку такой группы товаров. Они сейчас уже в стройке», — заявил Козлов в беседе с НТВ.

Как отметил министр, активно идёт работа и по определению предприятий, которые подлежат первоочередной утилизации. Список из 2 тыс. объектов уже есть.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Новгородской области ввели в эксплуатацию комплекс по сортировке твёрдых коммунальных отходов мощностью 20 тыс. т.

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