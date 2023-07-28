Кабмин России расширил программу субсидирования перевозок по Севморпути

Российское правительство расширило параметры программы субсидирования перевозок по Северному морскому пути (СМП).

Как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

«Участники программы субсидирования каботажных перевозок по СМП теперь могут использовать в своих маршрутах порты Архангельск и Находка», — говорится в заявлении.

Уточняется, что прежде получить субсидию могли лишь те компании-перевозчики, которые использовали для прокладки маршрутов Большой порт Санкт-Петербург или порт Мурманск в западном секторе СМП и порты Владивосток или Восточный как конечные точки маршрута.

Вместе с этим отмечается, что участники программы теперь получат возможность привлекать к перевозкам суда по договору фрахта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости новых ледоколов «самого большого класса» для Северного морского пути.