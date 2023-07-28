В челябинской ГИБДД дали советы по безопасному вождению в жару

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области дали советы автомобилистам по вождению в жаркую погоду. Так, в ведомстве напомнили, что жара может негативно сказаться на самочувствии водителя.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инспекции.

Специалисты рекомендовали водителям перед поездкой в жаркую погоду оценить своё состояние и отказаться от управления транспортным средством в случае недомогания.

«Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости выпить лекарства», — посоветовали в региональном ГИБДД.

Поездки лучше совершать в утреннее или вечернее время. Парковаться следует в тени, закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.