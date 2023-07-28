Узнать больше

В челябинской ГИБДД дали советы по безопасному вождению в жару

Короткая ссылка
Сотрудники ГИБДД по Челябинской области дали советы автомобилистам по вождению в жаркую погоду. Так, в ведомстве напомнили, что жара может негативно сказаться на самочувствии водителя.
В челябинской ГИБДД дали советы по безопасному вождению в жару
  • Gettyimages.ru
  • © eternalcreative

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инспекции.

Специалисты рекомендовали водителям перед поездкой в жаркую погоду оценить своё состояние и отказаться от управления транспортным средством в случае недомогания.

«Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости выпить лекарства», — посоветовали в региональном ГИБДД.

Поездки лучше совершать в утреннее или вечернее время. Парковаться следует в тени, закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить