В челябинской ГИБДД дали советы по безопасному вождению в жару
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Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инспекции.
Специалисты рекомендовали водителям перед поездкой в жаркую погоду оценить своё состояние и отказаться от управления транспортным средством в случае недомогания.
«Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости выпить лекарства», — посоветовали в региональном ГИБДД.
Поездки лучше совершать в утреннее или вечернее время. Парковаться следует в тени, закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном.
Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.