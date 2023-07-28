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Психолог Кичаев раскрыл влияние романтических отношений на самооценку человека

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Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и сеть сайтов знакомств «Мамба» провели совместное исследование, касающиеся романтических отношений. Социальный психолог Александр Кичаев прокомментировал его результаты.
Психолог Кичаев раскрыл влияние романтических отношений на самооценку человека
  • Gettyimages.ru
  • © Timm Creative

Согласно полученным данным, почти 50% российских мужчин и 61% женщин считают, что романтические отношения повышают их самооценку.

В беседе с телеканалом «360» психолог заявил, что общество нередко навязывает определённые стереотипы поведения для мужчин и женщин. Те, кто не соответствуют этим стандартам, могут начать сомневаться в своей ценности.

По его словам, женщины старше 30 лет чаще задумываются об отношениях, потому что на первый план выходит жажда семьи и материнства. Если же женщина не находит партнёра, она может чувствовать себя неудачницей.

«У мужчин всё иначе. Им самое главное зарабатывать, быть добытчиком. Особенно если был неудачный опыт, тогда (мужчине. — RT) отношения не нужны — он хочет быть свободным», — подытожил Кичаев.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что объятия способны снизить уровень стресса и поднять настроение.

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