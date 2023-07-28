Замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве

Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца арестовал замглавы ГУ ФСИН Приморского края Владислава Бондаренко по делу о злоупотреблении полномочиями и пособничестве в мошенничестве.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что мошенническая схема была осуществлена при заключении контрактов на поставку стеклянных банок в колонию.

По информации агентства, стоимость контрактов составила более 1 млн рублей.

«Были заключены два «выгодных» контракта со знакомыми предпринимателями, принимавшими участие в торгах».

Ранее в Москве возбудили дело о хищении бюджетных средств с ущербом в размере 227 млн рублей.

Также сообщалось, что в Нижегородской области перед судом предстанут участники банды автоподставщиков.