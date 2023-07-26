В Москве возбудили дело о хищении бюджетных средств с ущербом в 227 млн рублей

В Москве возбуждено уголовное дело по факту многомилионного хищения бюджетных средств, сообщил Следственный комитет. Следователи допросили 12 человек и провели порядка 20 обысков.

Главное военное следственное управление СК возбудило дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

«Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей», — сообщил СК.

Как ранее сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, собственной безопасностью Росгвардии во взаимодействии с ФСБ «вскрыта масштабная коррупционная схема».