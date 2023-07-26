В Москве возбудили дело о хищении бюджетных средств с ущербом в 227 млн рублей
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Главное военное следственное управление СК возбудило дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
«Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей», — сообщил СК.
Как ранее сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, собственной безопасностью Росгвардии во взаимодействии с ФСБ «вскрыта масштабная коррупционная схема».