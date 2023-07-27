Избитого в Юрюзани участника СВО перевели в областную больницу Челябинска
Об этом сообщила RT его жена Юлия.
«Я вот на выходных сама поеду, как у меня получится. Сказали, будут смотреть по состоянию и, возможно, завтра попытаются вывести из комы. Завтра сделают ещё одну КТ и будут пытаться», — сказала она.
Конфликт произошёл в ночь на 22 июля в баре. Приехавший в отпуск с передовой Чашкин получил серьёзную травму головы.
По словам очевидцев, нападавшему не понравилось, что Антон участвовал в спецоперации. Он назвал его агрессором, а затем ударил. Злоумышленника разыскивает полиция.
Пострадавший участник СВО сейчас находится в искусственной коме, он был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой.