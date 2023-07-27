Омбудсмен ХМАО Стребкова встретилась с беженцами в День памяти детей — жертв войны в Донбассе

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова провела две встречи с беженцами в День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аппарат уполномоченного.

«Вместе с детьми из ДНР и ЛНР в пункте временного размещения омбудсмен приняла участие в мастер-классе по изготовлению символа акции. Им стал белый голубь», — говорится в сообщении.

Омбудсмен взяла на личный контроль просьбы и пожелания проживающих в ПВР беженцев.

Ранее сообщалось, что единороссы и активисты МГЕР принесли портреты погибших детей Донбасса к иностранным посольствам.