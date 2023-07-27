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Омбудсмен ХМАО Стребкова встретилась с беженцами в День памяти детей — жертв войны в Донбассе

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Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова провела две встречи с беженцами в День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
Омбудсмен ХМАО Стребкова встретилась с беженцами в День памяти детей — жертв войны в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аппарат уполномоченного.

«Вместе с детьми из ДНР и ЛНР в пункте временного размещения омбудсмен приняла участие в мастер-классе по изготовлению символа акции. Им стал белый голубь», — говорится в сообщении.

Омбудсмен взяла на личный контроль просьбы и пожелания проживающих в ПВР беженцев.

Ранее сообщалось, что единороссы и активисты МГЕР принесли портреты погибших детей Донбасса к иностранным посольствам.

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