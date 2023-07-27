Единороссы и активисты МГЕР принесли портреты погибших детей Донбасса к иностранным посольствам

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), а также члены партии 27 июля провели акцию, приуроченную ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Участники принесли портреты детей, которые погибли от обстрелов, к посольствам иностранных государств.

РИА Новости