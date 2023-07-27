Единороссы и активисты МГЕР принесли портреты погибших детей Донбасса к иностранным посольствам
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии.
Председатель МГЕР Антон Демидов призвал прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса и других новых регионов России.
«Страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике возложили цветы к памятнику «Аллея Ангелов» в День памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.