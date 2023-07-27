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Единороссы и активисты МГЕР принесли портреты погибших детей Донбасса к иностранным посольствам

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Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), а также члены партии 27 июля провели акцию, приуроченную ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Участники принесли портреты детей, которые погибли от обстрелов, к посольствам иностранных государств.
Единороссы и активисты МГЕР принесли портреты погибших детей Донбасса к иностранным посольствам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии.

Председатель МГЕР Антон Демидов призвал прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса и других новых регионов России.

«Страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике возложили цветы к памятнику «Аллея Ангелов» в День памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.

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