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Специалист Громов заявил о готовности России обеспечивать долгосрочное сотрудничество в Африке

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Руководитель консалтингового агентства GR Group Андрей Громов высказался о перспективах сотрудничества России и стран Африки.
Специалист Громов заявил о готовности России обеспечивать долгосрочное сотрудничество в Африке
  • РИА Новости

«Конечно же, мы не можем приходить на континент в тех же форматах, в которых там работают европейцы. Наша позиция всегда состояла в обеспечении процветания народа», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Россия готова обеспечивать долгосрочное сотрудничество в странах Африки.

«Я уверен, что в ближайшие годы мы можем получить не только десятипроцентный, но и гораздо более высокий показатель прироста товарооборота между нашими странами. Это полтора миллиарда человек — огромный рынок и огромный запрос», — отметил Громов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что большое количество компаний из России успешно работает в Африке, в основном сотрудничество ведётся в области энергетики, недропользования и сельского хозяйства.

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