Специалист Громов заявил о готовности России обеспечивать долгосрочное сотрудничество в Африке

Руководитель консалтингового агентства GR Group Андрей Громов высказался о перспективах сотрудничества России и стран Африки.

«Конечно же, мы не можем приходить на континент в тех же форматах, в которых там работают европейцы. Наша позиция всегда состояла в обеспечении процветания народа», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Россия готова обеспечивать долгосрочное сотрудничество в странах Африки.

«Я уверен, что в ближайшие годы мы можем получить не только десятипроцентный, но и гораздо более высокий показатель прироста товарооборота между нашими странами. Это полтора миллиарда человек — огромный рынок и огромный запрос», — отметил Громов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что большое количество компаний из России успешно работает в Африке, в основном сотрудничество ведётся в области энергетики, недропользования и сельского хозяйства.