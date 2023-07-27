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Омбудсмен Морозова: детям Донбасса пришлось рано повзрослеть

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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что детям Донбасса пришлось очень рано повзрослеть.
Омбудсмен Морозова: детям Донбасса пришлось рано повзрослеть
  • РИА Новости

«Я считаю, что ненормально, когда в пятилетнем возрасте ребёнок понимает, что ракета летит от нас или к нам, какого калибра ракета, что это было — это была ПВО или крупнокалиберное оружие, или это был обстрел миномёта», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Она предположила, что дети в этих вопросах разбираются уже не хуже военных.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Ранее сообщалось, что единороссы и активисты МГЕР принесли портреты погибших детей Донбасса к иностранным посольствам.

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