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Из окна в Екатеринбурге выпала двухлетняя девочка

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Из окна жилого многоэтажного дома в Екатеринбурге выпала двухлетняя девочка, заявили в пресс-группе городского управления МВД России.
Из окна в Екатеринбурге выпала двухлетняя девочка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из отдела полиции №13. Удалось установить, что в момент происшествия ребёнок находился дома вместе с родителями. Взрослые отвлеклись, а девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала», — заявили в полиции.

Пострадавшая получила множественные травмы. Она находится в реанимации детской горбольницы №9.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске.

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