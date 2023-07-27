Из окна в Екатеринбурге выпала двухлетняя девочка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из отдела полиции №13. Удалось установить, что в момент происшествия ребёнок находился дома вместе с родителями. Взрослые отвлеклись, а девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала», — заявили в полиции.
Пострадавшая получила множественные травмы. Она находится в реанимации детской горбольницы №9.
Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске.