Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске, с множественными травмами она доставлена в больницу.

Об этом информирует РИА Новости.

«Из окна седьмого этажа жилого дома по улице Фоломеева, 6, в Хабаровске выпала пятилетняя девочка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента мать ребёнка вышла из комнаты. По данным агентства, окно на кухне было полностью открыто, диван находится рядом с окном.

Кроме того, сообщается, что мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей состоит на учёте.

Ранее выпавший с девятого этажа трёхлетний ребёнок был госпитализирован в Москве.

Также двухлетний ребёнок выпал из окна в Кургане.