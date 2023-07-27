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Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске

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Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске, с множественными травмами она доставлена в больницу.

Об этом информирует РИА Новости.

«Из окна седьмого этажа жилого дома по улице Фоломеева, 6, в Хабаровске выпала пятилетняя девочка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента мать ребёнка вышла из комнаты. По данным агентства, окно на кухне было полностью открыто, диван находится рядом с окном.

Кроме того, сообщается, что мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей состоит на учёте. 

Ранее выпавший с девятого этажа трёхлетний ребёнок был госпитализирован в Москве.

Также двухлетний ребёнок выпал из окна в Кургане.

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