Двухлетний ребёнок выпал из окна в Кургане
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
«По факту падения 2-летнего ребёнка из окна четвёртого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Дзержинского в Кургане следственными органами проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах Ставропольского края началась проверка после того, как на детской площадке травмировался ребёнок.