Двухлетний ребёнок выпал из окна в Кургане

В Кургане в микрорайоне Северный из окна выпал двухлетний ребёнок. Его госпитализировали.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«По факту падения 2-летнего ребёнка из окна четвёртого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Дзержинского в Кургане следственными органами проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах Ставропольского края началась проверка после того, как на детской площадке травмировался ребёнок.