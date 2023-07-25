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Двухлетний ребёнок выпал из окна в Кургане

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В Кургане в микрорайоне Северный из окна выпал двухлетний ребёнок. Его госпитализировали.
Двухлетний ребёнок выпал из окна в Кургане
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«По факту падения 2-летнего ребёнка из окна четвёртого этажа многоквартирного дома, расположенного по улице Дзержинского в Кургане следственными органами проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах Ставропольского края началась проверка после того, как на детской площадке травмировался ребёнок.

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