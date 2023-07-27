В Астрахани задержали голого мужчину на территории детского сада. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, мужчина был задержан и выведен с территории полицейскими. Он даёт показания сотрудникам полиции.

«Прокуратура области организовала проверку по факту нахождения мужчины без одежды на территории детского сада», — заявили в прокуратуре.

В рамках проверки прокуроры дадут оценку соблюдению безопасности образовательного процесса. Также они оценят полноту принятых мер защиты нравственности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Челябинске заведующую детсадом оштрафовали после инцидента с побегом ребёнка.