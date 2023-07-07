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В Челябинске заведующую детсадом оштрафовали после инцидента с побегом ребёнка

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Суд Челябинска вынес решение по административному делу, которое возбудили в отношении заведующей городским детсадом №88 после побега четырёхлетней девочки. С женщины взыщут штраф в размере 10 тыс. рублей.
В Челябинске заведующую детсадом оштрафовали после инцидента с побегом ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © AaronAmat

Об этом сообщает URA.RU

Прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя девочки, которая 30 мая 2023 года самовольно ушла с территории детского сада.

В ходе проверки выяснилось, что в учреждении отсутствует постоянный контроль за детьми. Кроме того, ненадлежащим образом выполняются обязанности персонала по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками.

Ранее прокуратура Калужской области заявила, что троих детей, которые сбежали из детского сада в Калуге через проём в заборе, нашли.

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