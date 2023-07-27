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Власти Анголы заявили об интересе к изучению промышленного потенциала Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с главой МИД Анголы Антониу Тете в рамках форума Россия — Африка.
Власти Анголы заявили об интересе к изучению промышленного потенциала Татарстана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу раиса.

«В разное время в Анголу поставлялись большегрузы, производимые в Татарстане. Ваша страна — крупнейший после Нигерии производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению», — заявил Минниханов.

Он также отметил потенциал для развития связей с ангольскими компаниями в разных сферах.

Со своей стороны, Тете выразил заинтересованность в изучении промышленного потенциала Татарстана. Прежде всего, Ангола заинтересована в разведке и добыче углеводородного сырья.

«Сейчас открыты несколько новых нефтеперерабатывающих производств, что является выгодным для нас. Мы хотим повысить как эффективность добычи нефти, так и качество её переработки», — добавил министр.

Ранее Минниханов провёл встречу с главой МИД Туниса Набилем Аммаром в рамках форума Россия — Африка.

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