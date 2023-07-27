Товарооборот между Татарстаном и Тунисом превысил $20 млн в I квартале 2023 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с главой МИД Туниса Набилем Аммаром в рамках форума Россия — Африка.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу раиса.

«Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок в Тунис нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе судов, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров. Также и во встречных поставках из Туниса — продовольствия, фруктов, овощей, морепродуктов, товаров лёгкой промышленности и других», — заявил Минниханов.

В 2022 году товарооборот между Татарстаном и Тунисом составил $12,6 млн, в I квартале 2023-го — превысил $20 млн.

Минниханов также отметил важность развития возможностей в сфере культурного обмена и спорта.

Ранее сообщалось, что СПГУ подписал соглашение о сотрудничестве с девятью странами Африки.