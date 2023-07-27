Мкртчян прокомментировал запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян выразил мнение по поводу запуска безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он предупредил, что после запуска безвизового режима стоит ожидать увеличения очередей в Эрмитаж и Мавзолей, а также в магазины Санкт-Петербурга.

Кроме того, Мкртчян отметил, что в Калининграде продавцы магазинов продают китайцам янтарь в четыре раза дороже, чем россиянам.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что запуск безвизового режима с Китаем выгоден для России и положительно скажется на экономике.