Специалист Осауленко заявил, что безвизовый туристический обмен с Китаем выгоден для России

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко выразил мнение по поводу запуска безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт заявил, что запуск такого режима выгоден для России и положительно скажется на экономике.

Осауленко также подчеркнул, что в Восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке благодаря безвизовому режиму начнут работу логистические системы, которые ещё не были задействованы.

При этом, по словам специалиста, такое решение позволит нарастить объёмы по въездному туризму в страну, который долгое время был в стагнации.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что спрос на отдых в Турции сохраняется, несмотря на лесные пожары и аномальную жару.