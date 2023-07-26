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Специалист Осауленко заявил, что безвизовый туристический обмен с Китаем выгоден для России

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Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко выразил мнение по поводу запуска безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт заявил, что запуск такого режима выгоден для России и положительно скажется на экономике.

Осауленко также подчеркнул, что в Восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке благодаря безвизовому режиму начнут работу логистические системы, которые ещё не были задействованы.

При этом, по словам специалиста, такое решение позволит нарастить объёмы по въездному туризму в страну, который долгое время был в стагнации.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что спрос на отдых в Турции сохраняется, несмотря на лесные пожары и аномальную жару.

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