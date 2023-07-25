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В Альянсе турагентств заявили о сохранении спроса на отдых в Турции, несмотря на лесные пожары

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Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что спрос на отдых в Турции сохраняется, несмотря на лесные пожары и аномальную жару.
В Альянсе турагентств заявили о сохранении спроса на отдых в Турции, несмотря на лесные пожары
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«Отели не затронуты, смог и дым в пределах допустимого. Нам звонят туристы и интересуются ситуацией. Тех, у кого вылеты в ближайшие дни, мы по их просьбе переселяем в другие отели Кемера без доплат. Если в Кемер турист ехать отказывается, меняем на гостиницу в другом регионе», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, если вылет намечен на август, то туристам предлагают подождать.

«По моему опыту, лесные пожары в Турции тушат в среднем за две недели. К сожалению, они происходят в этой стране ежегодно в разных её регионах», — заключил Мкртчян.

Ранее Алексан Мкртчян в беседе с НСН рассказал о самых безопасных направлениях для отечественных туристов.

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