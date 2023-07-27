Электронный полис ОМС теперь можно оформить в Московской области

Жителям Московской области теперь можно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в цифровых зонах центров «Мои документы» в регионе.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления, ИТ и связи области.

«Электронный полис ОМС оформляется на едином портале госуслуг всего в пару кликов», — уточнила глава министерства госуправления, ИТ и связи Надежда Куртяник.

Также она добавила, что в регионе существует более 800 цифровых зон МФЦ с доступом к порталу.

Отмечается, что для получения цифровых услуг необходима регистрация на региональном портале с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее стало известно, что число доступных в петербургских МФЦ услуг достигло 362.