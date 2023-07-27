Узнать больше

Электронный полис ОМС теперь можно оформить в Московской области

Короткая ссылка
Жителям Московской области теперь можно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в цифровых зонах центров «Мои документы» в регионе.
Электронный полис ОМС теперь можно оформить в Московской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления, ИТ и связи области.

«Электронный полис ОМС оформляется на едином портале госуслуг всего в пару кликов», — уточнила глава министерства госуправления, ИТ и связи Надежда Куртяник. 

Также она добавила, что в регионе существует более 800 цифровых зон МФЦ с доступом к порталу.

Отмечается, что для получения цифровых услуг необходима регистрация на региональном портале с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее стало известно, что число доступных в петербургских МФЦ услуг достигло 362.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить