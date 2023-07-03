Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Число доступных в петербургских МФЦ услуг достигло 362

Короткая ссылка
Многофункциональные центры Санкт-Петербурга отмечают 14 лет с начала работы. Первые отделения открылись в июле 2009 года. К настоящему времени в МФЦ доступно 362 услуги.
Число доступных в петербургских МФЦ услуг достигло 362
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

В состав МФЦ входит 69 филиалов на 1224 окна приёма. Также организовано пять мобильных офисов.

За всё время жители города оформили 68 млн услуг.

«МФЦ предоставляют государственные услуги в современном и удобном формате. Они стали надёжными помощниками каждого жителя, предоставляя широкий спектр услуг в одном месте», — сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области абитуриенты смогут подать заявление на поступление в колледжи и техникумы через МФЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить