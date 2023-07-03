Число доступных в петербургских МФЦ услуг достигло 362

Многофункциональные центры Санкт-Петербурга отмечают 14 лет с начала работы. Первые отделения открылись в июле 2009 года. К настоящему времени в МФЦ доступно 362 услуги.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

В состав МФЦ входит 69 филиалов на 1224 окна приёма. Также организовано пять мобильных офисов.

За всё время жители города оформили 68 млн услуг.

«МФЦ предоставляют государственные услуги в современном и удобном формате. Они стали надёжными помощниками каждого жителя, предоставляя широкий спектр услуг в одном месте», — сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области абитуриенты смогут подать заявление на поступление в колледжи и техникумы через МФЦ.