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Специалист Бедеров прокомментировал инициативу РЖД верифицировать пассажиров по биометрии

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Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров выразил мнение по поводу инициативы компании «РЖД» верифицировать пассажиров по биометрии.
Специалист Бедеров прокомментировал инициативу РЖД верифицировать пассажиров по биометрии
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» специалист заявил, что для верификации по биометрии планируется использовать речевую информацию и лицо.

«Здесь вопрос в том, что нужно программное обеспечение писать. Есть вопросы, как это будет написано, где написано, как будут храниться данные», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что эксперимент по использованию биометрии для верификации пассажиров в поездах дальнего следования пройдёт в начале 2024 года.

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