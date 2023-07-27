Специалист Бедеров прокомментировал инициативу РЖД верифицировать пассажиров по биометрии
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» специалист заявил, что для верификации по биометрии планируется использовать речевую информацию и лицо.
«Здесь вопрос в том, что нужно программное обеспечение писать. Есть вопросы, как это будет написано, где написано, как будут храниться данные», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что эксперимент по использованию биометрии для верификации пассажиров в поездах дальнего следования пройдёт в начале 2024 года.