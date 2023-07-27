«Ъ»: пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

В начале 2024 года пройдёт эксперимент по использованию биометрии для верификации пассажиров в поездах дальнего следования.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Минтранс, ОАО «РЖД» и Центр биометрических технологий готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект должен начаться в I квартале 2024 года.

Ранее компания «Российские железные дороги» создала штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом.

Штаб возглавил гендиректор РЖД Олег Белозёров.