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«Ъ»: пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

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В начале 2024 года пройдёт эксперимент по использованию биометрии для верификации пассажиров в поездах дальнего следования.
«Ъ»: пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Минтранс, ОАО «РЖД» и Центр биометрических технологий готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект должен начаться в I квартале 2024 года.

Ранее компания «Российские железные дороги» создала штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом.

Штаб возглавил гендиректор РЖД Олег Белозёров.

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