Специалист Мешалкина назвала способы уберечь ребёнка от падения из окна

Специалист Юлия Мешалкина рассказала в беседе с RT о существующих видах защитных механизмов на окна, которые помогут обеспечить безопасность маленьких детей.

Она объяснила, что один из вариантов — ручка с замком, которая выглядит как обычная оконная ручка, но имеет запорный механизм с ключом, без открытия которого отворить створку не получится.

«Такой механизм позволяет открыть окно на проветривание и зафиксировать его в этом положении, чтобы ребёнок не смог изменить тип открывания или захлопнуть окно», — рассказала эксперт.

Также существует ограничитель-гребёнка, благодаря которому ребёнок не откроет окно нараспашку.

«Зато его можно будет открыть на режим проветривания, при котором малыш не сможет выбраться наружу, потому что при открытии гребёнка даёт распахнуть окно только на 10—14 см», — добавила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Кроме того, можно установить детский замок с тросиком, порекомендовала Мешалкина.

«Трос не даёт створке распахнуться более чем на 10—12 см. Такой замок позволяет безопасно проветривать помещение и защищает от открывания окна изнутри», — подчеркнула собеседница RT.

Оконная решётка, по мнению специалиста, обеспечивает надёжную защиту от падения за счёт стальной рамы и прочных вертикальных металлических прутьев.

«Она крепится к откосам оконного проёма с помощью надёжных стальных кронштейнов и предотвращает возможность выпадения ребёнка из окна. Защитная плёнка предназначена для удержания осколков стекла при разбитии окна. Предотвращает риск получения травм. Часто защитные плёнки устанавливают на окнах в детских садах и школах», — объяснила эксперт.

Помимо специальных конструкций, необходимо соблюдать общие правила безопасности, добавила она.

«Не рассчитывайте на москитную сетку. Она не в состоянии выдержать вес ребёнка, даже самого маленького. Крепко удерживайте малыша, если вы что-то показываете ему из окна. Необходимо быть готовым к резким движениям ребёнка. В это время не держите его за одежду. Она может порваться, или малыш запросто выскользнет из неё», — добавила Мешалкина.

Ранее сообщалось, что ребёнок 2019 года рождения выпал из окна седьмого этажа на Кустанайской улице в Москве, от полученных травм мальчик скончался на месте.