В Крыму сообщили о предстоящей утилизации боеприпасов в Красногвардейском районе

Утилизация снарядов пройдёт в Красногвардейском районе Крыма. Об этом рассказал глава районной администрации Василий Грабован.

По его словам, мероприятия будут длиться до конца недели. Он призвал жителей сохранять спокойствие и верить только официальной информации.

«Ориентировочно работы начнутся сегодня во второй половине дня и продлятся два-три дня, до последнего уничтожения боеприпаса», — цитирует ТАСС слова Грабована.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на складе боеприпасов в Красногвардейском районе произошла детонация из-за атаки дронов. Власти эвакуировали местных жителей в радиусе 5 км от места удара БПЛА.