Генпрокуратура: в суды направлены иски более чем на 6 млрд рублей за нарушения в сфере ОПК
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Там отметили, что вопросы надзора в сфере ОПК несут особое значение.
«Прокурорами пресечено более 42 тыс. нарушений законов, в суды направлено 2 тыс. исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 млрд рублей», — сообщила пресс-служба.
Ранее стало известно, что Курский областной суд приговорил двух бывших работников предприятия ОПК к 13 и 17 годам лишения свободы за передачу данных украинской разведке.