Генпрокуратура: в суды направлены иски более чем на 6 млрд рублей за нарушения в сфере ОПК

Прокуроры пресекли свыше 42 тыс. нарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса России и направили в суды иски более чем на 6 млрд рублей.

Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Там отметили, что вопросы надзора в сфере ОПК несут особое значение.

«Прокурорами пресечено более 42 тыс. нарушений законов, в суды направлено 2 тыс. исков о возмещении ущерба государству на сумму свыше 6 млрд рублей», — сообщила пресс-служба.

Ранее стало известно, что Курский областной суд приговорил двух бывших работников предприятия ОПК к 13 и 17 годам лишения свободы за передачу данных украинской разведке.