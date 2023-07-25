Суд в Курске вынес приговор двум бывшим сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене

Курский областной суд приговорил двух бывших работников оборонного предприятия за передачу данных украинской разведке к 13 и 17 годам лишения свободы, также они оштрафованы, сообщили ТАСС в суде.

«Суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трёх лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года, Сидоркиной Т. А. — 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год», — сказали агентству в пресс-службе.

В июне бывших работников ОПК арестовали за работу на Украину — они передавали документацию изделий для российских Воздушно-космических сил и готовились совершить подрывы железных дорог.

У задержанных изъяли 4 кг взрывчатки, конструкторскую документацию и военные изделия, а также $150 тыс.

Как отмечает ТАСС, было возбуждено дело о госизмене и о приготовлении к диверсии.