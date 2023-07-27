Депутат Хамитов заявил, что саммит Россия — Африка опровергает миф об изоляции страны

Депутат Госдумы Амир Хамитов выразил мнение, что проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге опровергает мир об изолированности нашей страны.

В беседе с Life.ru депутат отметил, что отношения России и стран Африки развиваются и переходят на новый уровень.

Хамитов подчеркнул, что на данный момент страны континента не признают гегемонии Запада, поэтому испытывают огромное давление со стороны США и Европы. В то же время Африка развивает сотрудничество с Россией.

По его словам, саммит опровергает миф об изоляции России.

«Саммит, думаю, откроет новую страницу в отношениях России и Африки и укрепит наше партнёрское сотрудничество», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка предложил создать общее информационное пространство, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.