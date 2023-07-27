В Москве глава Удмуртии встретился с послом Султаната Оман в России

В Москве 26 июля состоялась рабочая встреча чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в России Хамуда Бен Салим Бен Абдулла Аль-Тувайха и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«На прошлой неделе мы подписали соглашение о поставках в Оман продукции «Ува-Молоко», — уточнил Бречалов.

Первые поставки планируется реализовать в конце июля текущего года.

Глава Удмуртии добавил, что в Омане возможно создание совместного предприятия по фасовке сухой молочной продукции и производству моцареллы.

Утверждается, что он пригласил посла на форум «Сделано в Удмуртии», который состоится в сентябре.

Также, по сообщению RIA56, заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Оренбуржья Денис Паслер 26 июля обсудили результаты работы и перспективы развития промышленности в области.

Отмечается, что власти Оренбургской области за три года выстроили полноценную промышленную политику и внедрили ряд мер для стимулирования развития этой сферы.

«Оренбуржье обладает уникальными запасами металлического и неметаллического минерального сырья», — прокомментировал Паслер.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с сенегальским лидером Маки Саллом заявил, что республика готова поставлять в Сенегал широкий спектр продукции.