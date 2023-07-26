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В Татарстане заявили о готовности поставлять в Сенегал широкий спектр продукции

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Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика готова поставлять в Сенегал широкий спектр продукции. Об этом он сказал на встрече с сенегальским лидером Маки Саллом.
В Татарстане заявили о готовности поставлять в Сенегал широкий спектр продукции
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу раиса.

По словам Минниханова, объёмы торгово-экономического сотрудничества сторон пока невелики. В разные годы в Сенегал поставляли КамАЗы и вертолёты. Имеются перспективы у нефтехимии, сельского хозяйства и других отраслей.

Ранее сообщалось, что президент Сенегала Маки Салл в рамках рабочего визита получил в подарок футболку «Рубина».

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