В Татарстане заявили о готовности поставлять в Сенегал широкий спектр продукции

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика готова поставлять в Сенегал широкий спектр продукции. Об этом он сказал на встрече с сенегальским лидером Маки Саллом.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу раиса.

По словам Минниханова, объёмы торгово-экономического сотрудничества сторон пока невелики. В разные годы в Сенегал поставляли КамАЗы и вертолёты. Имеются перспективы у нефтехимии, сельского хозяйства и других отраслей.

Ранее сообщалось, что президент Сенегала Маки Салл в рамках рабочего визита получил в подарок футболку «Рубина».