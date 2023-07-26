В Татарстане заявили о готовности поставлять в Сенегал широкий спектр продукции
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу раиса.
По словам Минниханова, объёмы торгово-экономического сотрудничества сторон пока невелики. В разные годы в Сенегал поставляли КамАЗы и вертолёты. Имеются перспективы у нефтехимии, сельского хозяйства и других отраслей.
Ранее сообщалось, что президент Сенегала Маки Салл в рамках рабочего визита получил в подарок футболку «Рубина».