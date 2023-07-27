В подворье в Верхнехавском районе Воронежской области обнаружили БПЛА самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен в частном подворье в Верхнехавском районе Воронежской области.

Об этом сообщило правительство региона.

«В частном подворье в Верхнехавском районе обнаружен БПЛА самолётного типа», — приводит сообщение ТАСС.

Место обнаружения БПЛА оцеплен.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что службы безопасности Крыма и других регионов России принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников.