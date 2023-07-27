Пропавшего в Туве четырёхлетнего мальчика нашли живым

Пропавший четырёхлетний мальчик из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва найден живым. Ребёнок потерялся в среду, 26 июля.

Мальчика нашли утром 27 июля в лесном массиве в 2,5 км от его дома, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

Ребёнка с переохлаждением доставили в местную больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

«Зафиксированы переохлаждение, многочисленные укусы комаров», — написал глава республики Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале.

Ребёнок исчез со двора частного дома в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района 26 июля.

В поисках принимали участие 400 человек, включая волонтёров, было задействовано 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области предъявили обвинение подозреваемому в похищении шестилетней девочки в Шахтах.