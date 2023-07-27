Путин: Россия поставила в страны Африки в 2022 году зерновых в объёме 11,5 млн тонн

Россия поставила в страны Африки в 2022 году зерновые культуры в объёме 11,5 млн т, а за первые шесть месяцев текущего года — почти 10 млн т, несмотря на введённые против российского экспорта санкций. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что незаконные санкции серьёзно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей.

Об этом он сказал на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с RT рассказала, что Россия имеет серьёзную долю зернового рынка на Африканском континенте.