Путин: Россия поставила в страны Африки в 2022 году зерновых в объёме 11,5 млн тонн
Он отметил, что незаконные санкции серьёзно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей.
Об этом он сказал на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с RT рассказала, что Россия имеет серьёзную долю зернового рынка на Африканском континенте.