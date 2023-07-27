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Кинолог Карапетьянц прокомментировал идею обязать заводчиков животных платить налоги

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Анастасия Белоусова
Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц прокомментировал в беседе с RT предложение депутатов Госдумы обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.
Кинолог Карапетьянц прокомментировал идею обязать заводчиков животных платить налоги
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«Я знаю, что заводчик продаёт щенков и за это платит Российской кинологической федерации — за документацию, за оформление. А что касается налога, наверное, это правильно, он же имеет доход», — сказал эксперт.

При этом Карапетьянц отметил сложность деятельности заводчиков.

«Многие думают, что заводчики — это люди, которые обогащаются за счёт воспроизведения животных. На самом деле уважающий себя заводчик живёт с отрицательным балансом с точки зрения реализации. Многие не знают, насколько это сложно», — подчеркнул он.

По словам владелицы питомника акита-ину «Аманогава» в России Марии Спирц, её питомник относится к Российской кинологической федерации.

«Я плачу туда налог. Я думаю, что это с кинологическими федерациями надо решать, а не с заводчиками. Конечно, зачем мне лишние налоги», — считает она.

Спирц отметила, что соблюдает все требования по проведению вакцинации и регистрации.

«Это здоровье моих животных. Я должна пристраивать чистопородных, хорошо выращенных, здоровых животных. Вакцинация — это обязательно. У меня собаки зарегистрированы все в Российской кинологической федерации», — уточнила собеседница RT.

Ранее, как сообщила газета «Известия», в Госдуме предложили обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.

Таким образом планируется решить проблему «чёрных заводчиков», которые разводят животных в неподобающих для этого условиях.

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