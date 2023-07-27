Эксперт по транспорту Манн: рост экспорта китайских авто в Россию происходит из-за санкций

Эксперт по транспорту Юлия Манн назвала факторы, которые оказали влияние на беспрецедентный рост поставок легковых автомобилей китайского производства в Россию.

По итогам первого полугодия экспорт китайских автомобилей составил $4,6 млрд, что в 6,4 раза больше, чем в первой половине 2022-го. Представители Китайской ассоциации автопроизводителей назвали Россию самым крупным экспортным рынком.

«Запрет Южной Кореи на экспорт новых автомобилей в Россию, санкции и уход иностранных брендов открыли дополнительные возможности для китайских автопроизводителей занять свободные позиции на российском рынке», — сообщила эксперт в интервью телеканалу «360».

По её словам, по комплектации и оснащению современные китайские модели превосходят корейские, японские и европейские аналоги.

«При этом производители из Китая, как правило, адаптируют модельный ряд своих автомобилей в соответствии с запросами российских покупателей», — отметила Манн.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.