Узнать больше

Эксперт по транспорту Манн: рост экспорта китайских авто в Россию происходит из-за санкций

Короткая ссылка
Эксперт по транспорту Юлия Манн назвала факторы, которые оказали влияние на беспрецедентный рост поставок легковых автомобилей китайского производства в Россию.
Эксперт по транспорту Манн: рост экспорта китайских авто в Россию происходит из-за санкций
  • Gettyimages.ru

По итогам первого полугодия экспорт китайских автомобилей составил $4,6 млрд, что в 6,4 раза больше, чем в первой половине 2022-го. Представители Китайской ассоциации автопроизводителей назвали Россию самым крупным экспортным рынком.

«Запрет Южной Кореи на экспорт новых автомобилей в Россию, санкции и уход иностранных брендов открыли дополнительные возможности для китайских автопроизводителей занять свободные позиции на российском рынке», — сообщила эксперт в интервью телеканалу «360».

По её словам, по комплектации и оснащению современные китайские модели превосходят корейские, японские и европейские аналоги.

«При этом производители из Китая, как правило, адаптируют модельный ряд своих автомобилей в соответствии с запросами российских покупателей», — отметила Манн.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить