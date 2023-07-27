Эксперт по транспорту Манн: рост экспорта китайских авто в Россию происходит из-за санкций
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По итогам первого полугодия экспорт китайских автомобилей составил $4,6 млрд, что в 6,4 раза больше, чем в первой половине 2022-го. Представители Китайской ассоциации автопроизводителей назвали Россию самым крупным экспортным рынком.
«Запрет Южной Кореи на экспорт новых автомобилей в Россию, санкции и уход иностранных брендов открыли дополнительные возможности для китайских автопроизводителей занять свободные позиции на российском рынке», — сообщила эксперт в интервью телеканалу «360».
По её словам, по комплектации и оснащению современные китайские модели превосходят корейские, японские и европейские аналоги.
«При этом производители из Китая, как правило, адаптируют модельный ряд своих автомобилей в соответствии с запросами российских покупателей», — отметила Манн.
Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.