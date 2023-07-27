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В Крыму с 31 июля введут запрет на пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку

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В Крыму будет введён запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка.
В Крыму с 31 июля введут запрет на пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.

«С 20:00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Крыма.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что службы безопасности Крыма и других регионов России принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников.

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