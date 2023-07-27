В Невинномысске для резидентов ТОСЭР расширили список разрешённых видов деятельности
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Резиденты ТОСЭР получают преференции и пользуются налоговыми льготами.
При этом теперь в моногородах они могут заниматься любым бизнесом, кроме аренды, страхования, лесозаготовок и транспортных услуг.
Глава города добавил, что на данный момент в Невинномысске зарегистрированы 44 резидента ТОСЭР, которые смогут создать более 10 тыс. рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.