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В Невинномысске для резидентов ТОСЭР расширили список разрешённых видов деятельности

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На уровне правительства страны было принято решение расширить список разрешённых видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Невинномысске Ставропольского края.
В Невинномысске для резидентов ТОСЭР расширили список разрешённых видов деятельности
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Резиденты ТОСЭР получают преференции и пользуются налоговыми льготами.

При этом теперь в моногородах они могут заниматься любым бизнесом, кроме аренды, страхования, лесозаготовок и транспортных услуг.

Глава города добавил, что на данный момент в Невинномысске зарегистрированы 44 резидента ТОСЭР, которые смогут создать более 10 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.

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