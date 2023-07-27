В Невинномысске для резидентов ТОСЭР расширили список разрешённых видов деятельности

На уровне правительства страны было принято решение расширить список разрешённых видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Невинномысске Ставропольского края.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Резиденты ТОСЭР получают преференции и пользуются налоговыми льготами.

При этом теперь в моногородах они могут заниматься любым бизнесом, кроме аренды, страхования, лесозаготовок и транспортных услуг.

Глава города добавил, что на данный момент в Невинномысске зарегистрированы 44 резидента ТОСЭР, которые смогут создать более 10 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.