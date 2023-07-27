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Пушилин: с 2014 года от украинских снарядов в Донбассе погибли 228 детей

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что скорбный список детей, убитых киевским режимом, продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей. Об этом он заявил в годовщину Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе.
Пушилин: с 2014 года от украинских снарядов в Донбассе погибли 228 детей
  • РИА Новости

Он отметил, что в этот день проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а также у посольств всех стран, которые «помогают преступному киевскому режиму совершать свои преступления, отправляя военную помощь Киеву».

«Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму», — заявил Пушилин. Видео с его обращением опубликовано в Telegram.

По его словам, мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса.

«Наша задача сделать, так чтоб ни один военный преступник не ушёл от наказания», — отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что жители Донбасса будут вечно помнить детей, погибших в результате агрессии Украины.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

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