Омбудсмен ДНР Морозова: вечно будем помнить детей — жертв агрессии Украины

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в преддверии Дня памяти детей — жертв войны заявила, что жители Донбасса будут вечно помнить детей, погибших в результате агрессии Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы вечно будем помнить о наших ангелах, которые стали безвинными жертвами агрессии Украины», — сказала Морозова.

При этом она подчеркнула, что гибель ребёнка является самым ужасным, что может произойти в жизни человека.

«Именно этот кошмар является реальностью для жителей Донбасса вот уже девять лет», — сказала омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области девять детей погибли из-за действий ВСУ с декабря 2022 года.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.



11 июля 2022 года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении соответствующей памятной даты с целью увековечить память детей, которые погибли с 2014 года на территории Донбасса из-за украинских военных формирований.