В Запорожской области девять детей погибли из-за действий ВСУ с декабря 2022 года

В Запорожской области девять детей погибли и 19 получили ранения от действий украинской армии с декабря 2022 года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Это пострадавшие не только от обстрелов ВСУ, но и теракта, когда был взорвана урна в центре Мелитополя, там пострадала девочка», — заявила советник главы Запорожской области по правам ребёнка Юлия Сажаева.

Также она рассказала, что часто бывают случаи, когда погибают родители малолетних детей, в результате чего они остаются сиротами.

Сажаева рассказала, что 27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, в Мелитополе пройдёт возложение цветов к памятнику скорбящей матери.