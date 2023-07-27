Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челябинске

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девушку-фельдшера в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

По версии следствия, в Челябинске мужчина напал на девушку-фельдшера и ударил её по лицу в машине скорой помощи. Она нажала на кнопку тревожной сигнализации.

Бойцы Росгвардии региона прибыли на место ЧП через четыре минуты. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения полицейскими сироты в Омской области.