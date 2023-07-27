Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челябинске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.
По версии следствия, в Челябинске мужчина напал на девушку-фельдшера и ударил её по лицу в машине скорой помощи. Она нажала на кнопку тревожной сигнализации.
Бойцы Росгвардии региона прибыли на место ЧП через четыре минуты. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения полицейскими сироты в Омской области.