Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением омского сироты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения сироты в Омской области.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СК.

В соцсетях появилась информация о том, что в результате мошенничества сирота лишился двух квартир, а также был избит полицейскими. Также утверждалось, что потерпевшего незаконно поместили в психиатрическую больницу.

Следователи организовали проверку.

Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК России возбудить дело по информации СМИ и доложить о ходе расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорождённой в Челябинске.