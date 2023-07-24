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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением омского сироты

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения сироты в Омской области.
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением омского сироты
  • © СК РФ

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СК.

В соцсетях появилась информация о том, что в результате мошенничества сирота лишился двух квартир, а также был избит полицейскими. Также утверждалось, что потерпевшего незаконно поместили в психиатрическую больницу.

Следователи организовали проверку.

Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК России возбудить дело по информации СМИ и доложить о ходе расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи новорождённой в Челябинске.

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