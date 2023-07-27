Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял главу Минобороны России Сергея Шойгу в Пхеньяне, сообщили в ведомстве.

По данным российского Минобороны, в ходе беседы северокорейский лидер и глава Минобороны России обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Также стало известно, что Шойгу 27 июля примет участие в военном параде по случаю юбилея победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

Ранее стало известно, что Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне.

Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.