Узнать больше

Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял главу Минобороны России Сергея Шойгу в Пхеньяне, сообщили в ведомстве.
Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне
  • РИА Новости

По данным российского Минобороны, в ходе беседы северокорейский лидер и глава Минобороны России обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Также стало известно, что Шойгу 27 июля примет участие в военном параде по случаю юбилея победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

Ранее стало известно, что Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне.

Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить