Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне
- РИА Новости
По данным российского Минобороны, в ходе беседы северокорейский лидер и глава Минобороны России обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.
Также стало известно, что Шойгу 27 июля примет участие в военном параде по случаю юбилея победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.
Ранее стало известно, что Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне.
Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.