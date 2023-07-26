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Собянин рассказал о строительстве нового здания объединённого военкомата на улице Яблочкова

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства нового здания объединённого военного комиссариата на улице Яблочкова.
Собянин рассказал о строительстве нового здания объединённого военкомата на улице Яблочкова

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», — заявил мэр.

В восьмиэтажном здании будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы. Там разместят кабинеты приёма и оформления граждан, административный отдел, гардеробы, актовый зал.

Строительство должно быть завершено весной 2024 года.

Ранее Собянин рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей.

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