Собянин рассказал о строительстве нового здания объединённого военкомата на улице Яблочкова
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», — заявил мэр.
В восьмиэтажном здании будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы. Там разместят кабинеты приёма и оформления граждан, административный отдел, гардеробы, актовый зал.
Строительство должно быть завершено весной 2024 года.
Ранее Собянин рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей.