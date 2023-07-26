В Челябинской области перед судом предстанут участники ОПГ, инсценировавшие ДТП

В Челябинской области переданы в суд материалы уголовного дела против участников ОПГ, которые занимались инсценировкой ДТП.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Злоумышленники инсценировали ДТП и несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. Затем заведомо недостоверную информацию о происшествиях передавали в страховые компании для получения выплат. 21 человек обвиняется в хищении около 30 млн рублей у страховых компаний», — рассказали в пресс-службе.

Установлено, что для инсценировок привлекались друзья и близкие участников ОПГ. В одно производство объединено 45 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Курганской области за шесть месяцев 2023 года число преступлений, совершённых участниками организованных преступных группировок (ОПГ), выросло в полтора раза.